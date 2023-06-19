Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

Ликвидирована авария на нефтепроводе в Джейранбатане

Происшествия Материалы 19 июня 2023 09:48 (UTC +04:00)
Ликвидирована авария на нефтепроводе в Джейранбатане

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Ночью на горячую линию МЧС "112" поступила информация об утечке на нефтепроводе в районе поселка Джейранбатан Абшеронского района.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана, в связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и специалисты Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору, также были проинформированы соответствующие органы.

В ответ на запрос Trend в МЧС сообщили,что в настоящее время утечка на нефтепроводе устранена и его работа возобновлена.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости