МИД России за повышение эффективности в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Надо повышать не активность, а эффективность в процессе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказала в четверг в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, надо повышать не активность, а эффективность. Думаю, что этим все и займутся», - сказала она.

Кроме того, Захарова отметила, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано 1 февраля будет находиться с рабочим визитом в России.

По ее словам, в ходе встречи планируется обсудить содействие в урегулировании региональных конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе на Южном Кавказе.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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