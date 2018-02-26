В Мельбурне почтили память жертв Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - В австралийском Мельбурне прошло мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду, сообщили в понедельник Trend в почетном консульстве Азербайджана в Австралии.

В мероприятии, организованном консульством, приняли участие проживающие в Мельбурне соотечественники, представители медиа, жители города.

На мероприятии минутой молчания была почтена память погибших во время Ходжалинского геноцида.

Выступавшие подчеркивали, что сегодня 26-я годовщина этой страшной трагедии, и в этот день тысячи людей в Баку чтят память жертв Ходжалинского геноцида.

Было отмечено, что Ходжалинский геноцид – самая страшная трагедия, произошедшая в истории азербайджанского народа в конце ХХ века, и сейчас армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является источником самой большой угрозы для региона.

Выступившие на мероприятии отметили, что армянские националисты, продолжая свои грязные деяния, обостряют ситуацию на линии соприкосновения войск, постоянно нарушают режим прекращения огня.

Было подчеркнуто, что кампания «Справедливость для Ходжалы!» по донесению до мировой общественности правды о трагедии, осуществляемая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, дает успешный результат.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы, где проживали семь тысяч человек.

Во время этой кровавой резни были убиты 613 человек, тысяча человек мирного населения стали инвалидами от полученных ранений. Среди убитых - 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых людей. Были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей остались без одного родителя. В заложники захвачены 1275 мирных жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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