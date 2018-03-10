Адвокат: Факты пыток над Шахбазом Гулиевым и Дильгамом Аскеровым будут переданы в ЕСПЧ

10 марта 2018 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сайте Международного комитета по защите прав человека приведены факты пыток над Шахбазом Гулиевым и Дильгамом Аскеровым, пленёнными армянами при посещении родных земель в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана.

Эту информацию подтвердил в беседе с Trend в субботу адвокат Дильгама Аскерова - Анар Багиров.

«Их постоянно подвергают пыткам, и это далеко не новость. У нас есть вся необходимая информация, которую мы постоянно отправляем в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы ускорить процесс рассмотрения дела. По мере поступления подобной информации мы направляем ее в ЕСПЧ», – заявил Багиров.

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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