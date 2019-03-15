Дмитрий Савельев: Руководство Армении пытается завести в тупик переговорный процесс по Нагорному Карабаху

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен на основе тех решений, которые были приняты в свое время.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал журналистам в кулуарах Глобального Бакинского форума депутат Госдумы России Дмитрий Савельев.

Депутат напомнил, что существуют Мадридские принципы, «казанская формула», принцип 5+2, предполагающий поэтапное освобождение районов Азербайджана, захваченных Арменией, с последующим возвращением беженцев в Карабах и проведение в дальнейшем референдума по определению судьбы Нагорного Карабаха.

По словам депутата, руководство Армении пытается затянуть эти переговоры, привлечь на переговорный процесс третью сторону, представителей так называемого «независимого Карабаха», чтобы завести в тупик переговоры, что вносит абсолютно деструктивный элемент.

«Считаю, что Россия, в свою очередь, должна более активно работать в направлении урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал Савельев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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