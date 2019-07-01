ЮНЕСКО: Эксперты организации готовы поехать в Нагорный Карабах при условии обеспечения безопасности

1 июля 2019 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЮНЕСКО просит стороны нагорно-карабахского конфликта обеспечить безопасность своих экспертов. В этом случае представители ЮНЕСКО могут поехать в Нагорный Карабах.

Об этом на пресс-конференции в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку, сказал заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Тони, сообщает в понедельник Trend.

Он подчеркнул, что существуют определенные условия для того, чтобы была проведена экспертная миссия. «Во-первых, это обеспечение безопасности. Без такой договоренности участие ЮНЕСКО невозможно», пояснил он.

Отметим, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии открытия сессии, состоявшейся 30 июня, приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия будет продолжаться до 10 июля.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Работа по включению Дворца шекинских ханов в Список культурного наследия продолжается - Абульфас Гараев
Общество 15:00
Абульфас Гараев: Проведение 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку - знак высокой оценки Азербайджану (ФОТО)
Политика 14:06
В Баку состоялось первое пленарное заседание в рамках 43 сессии Комитета всемирного наследия (ФОТО)
Общество 13:33
Принята Бакинская декларация 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 13:06
Азербайджан на высоком уровне принимает сессию ЮНЕСКО – представитель Австрии (ФОТО)
Политика 12:00
Азербайджан одна из значимых стран в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО – представитель Мексики (ФОТО)
Политика 11:30
Лента новостей
Ряд памятников культуры уже не находится под угорозой - представитель ЮНЕСКО
Политика 15:40
В Казахстане запустят очередную ветряную электростанцию
Энергетика 15:38
Кредитование в регионах Азербайджана растет
Финансы 15:31
Государственное морское агентсво Азербайджана объявило штормовое предупреждение
Общество 15:29
Баку прекрасное место для проведения международных мероприятий - представитель Султаната Оман
Политика 15:28
В направлявшемся в Иран автобусе с азербайджанскими паломниками произошел пожар
Происшествия 15:24
Макрон назвал плохой подготовку процесса назначения на ведущие посты в ЕС
Другие страны 15:22
Объем проблемных кредитов в Азербайджане значительно сократился
Финансы 15:16
У программы Bakcell «Ulduzum» уже более 300 партнеров
ИКТ 15:09