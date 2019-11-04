МИД: Оккупация Арменией азербайджанских территорий продолжает создавать серьезную угрозу региональной и международной безопасности (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:55)

БАКУ /Trend/ - Оккупация Арменией азербайджанских территорий продолжает создавать серьезную угрозу региональной и международной безопасности, и препятствует полноценному использованию всего потенциала Азербайджана для его устойчивого развития.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Сомали, сообщает в понедельник Trend.

"Поддерживающий международный мир и безопасность Азербайджан по-прежнему сталкивается с непрекращающейся военной агрессией со стороны Армении, приведшей к оккупации 20 процентов международно признанных территорий нашей страны, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов", - сказал Мамедъяров.

Министр отметил, что в результате этой оккупации около одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, уничтожены многочисленные исторические, культурные и религиозные памятники страны. "С самого первого дня конфликта боевые операции велись исключительно на территории Азербайджана, почти в центре страны, затрагивая гражданское население и инфраструктуру", - добавил он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.