В американском издании News Blaze опубликована статья о вынужденных переселенцах из Нагорного Карабаха

23 ноября 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Американское издание News Blaze опубликовало статью американской журналистки и публициста Нурит Грингер под названием "Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха: истории потерь, выживания и надежды", в которой говорится о судьбах вынужденных переселенцев - членов азербайджанской делегации, недавно посетивших Лос-Анжелес с целью информирования американской общественности о реалиях нагорно-карабахского конфликта и армянской агрессии против Азербайджана.

Как сообщает Trend, автор рассказывает о встрече с Туралом Гянджалиевым, председателем азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, Гюльмамедом Мамедовым, профессором Университета AДА, Дурданой Агаевой и Джейхуном Алекперовым, чудом оставшихся в живых после Ходжалинской резни. Все четверо являются вынужденными переселенцами из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Грингер отмечает, что нагорно-карабахский конфликт начался в 1988 году, когда Армения предъявила территориальные претензии к Азербайджану. Необъявленная война со стороны Армении привела к вторжению, оккупации и этнической чистке территории Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана армянскими войсками. В целом, около 1/5 международно признанной территории Азербайджана в настоящее время находится под оккупацией Армении. Автор подчеркивает, что армяне начали менять названия населенных пунктов и уничтожать азербайджанское культурное наследие на оккупированных территориях.

Далее автор рассказывает о членах делегации, с которыми она встретилась. В статье также приведены подробности Ходжалинской резни, учиненной армянскими войсками над мирным азербайджанским населением в феврале 1992 г.

В заключение статьи Грингер пишет, что, будучи дочерью людей, переживших Холокост и изучив истории жизней людей, выживших в зверствах в Нагорном Карабахе, она пришла к выводу, что ненависть не имеет границ.

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