Минобороны: Гибель азербайджанского солдата является очередной дезинформацией

30 ноября 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сведения о, якобы, гибели военнослужащего азербайджанской армии Гашимова Сабухи Саттархан оглу, в Агдамском направлении фронта, распространенная в армянской прессе, являются очередной дезинформацией, передает в субботу Trend cо ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Официально заявляем, что у армия Азербайджана не понесла никаких потерь и вообще нет военнослужащего с таким именем и фамилией." - сообщили в министерстве.

"В последнее время армянская сторона, несколько раз распространила ложную информацию о ситуации на фронте, тем самым пытась создать почву для осуществления провокаций. Призываем противную сторону воздержаться от такого рода поступков и предупреждаем врага, что любая его деятельность будет немедленно и решительно пресечена подразделениями азербайджанской армии", - заявили в Минобороны.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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