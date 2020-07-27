В американской прессе опубликована статья генконсула Азербайджана о вандализме армян в Лос-Анджелесе

БАКУ /Trend/ - На американской медиа-платформе Medium 26 июля была опубликована статья генерального консула Азербайджана Насими Агаева о насилии и вандализме армянских дашнаков в отношении членов азербайджанской общины в Лос-Анджелесе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на генконсульство.

В статье подробно рассказывается о нападении армянских дашнаков примерно на 50 наших соотечественников, проводивших перед зданием генконсульства в Лос-Анжелесе акцию против политики агрессии и этнической чистки Армении в отношении Азербайджана, и в знак протеста против последней военной провокации Армении в отношении нашей страны. Несколько наших соотечественников в ходе нападения получили телесные повреждения, и в настоящее время полиция проводит расследование по уголовной статье, связанной с преступлением, совершенным на почве этнической нетерпимости.