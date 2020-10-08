Так называемые "замороженные" региональные конфликты, выявили противоречие между двумя основными принципами Устава ООН — президент Казахстана

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался на тему региональных «замороженных» конфликтов, к которым часто относят армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

В пресс-службе сообщили, что в Алматинской области Казахстана прошли первые в истории Вооруженных сил Казахстана комплексные миротворческие учения. Обращаясь к военнослужащим, Токаев напомнил, что они несут службу как миротворческий контингент ООН, что является высокой честью и огромной ответственностью.

Он подчеркнул последовательную позицию Казахстана, призывающего разрешить все конфликты политико-дипломатическими средствами. В выступлении также была отмечена необходимость соблюдения базовых принципов международного права.

«Региональные конфликты, получившие определение "замороженных" или "затянувших по времени", выявили фундаментальное противоречие между двумя основными принципами Устава ООН, который является источником и основой современного международного права. Это территориальная целостность государств и право наций на самоопределение. Последний принцип был особенно актуален, когда государства обретали независимость и освобождались от колониальной зависимости. К настоящему времени мир уде самоопределился. Поэтому принцип территориальной целостности государств в настоящее время вышел на первый план и приобрел приоритетное значение. При выработке подходов к оценке действующих конфликтов мы должны руководствоваться резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», – заявил глава государства.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)