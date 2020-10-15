Когда будет восстановлен мир, понадобится переформатирование МГ ОБСЕ - эксперт

БАКУ/Trend/ - Непредвзятость членов Минской группы ОБСЕ в нагорно-карабахском конфликте и вообще международных игроков имеет колоссальное значение.

Как сообщает Trend, об этом "Вестнику Кавказа" сказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко.

«Когда же есть чувство, что Армению защитит Париж или Вашингтон, оно приводит к ощущению, что можно и наступление провести. Я не думаю, что Никол Пашинян, денонсируя 1 сентября Петербургское и Венское соглашения 2016 года или проводя обстрелы азербайджанских сел, хотел той войны, которую в итоге получил. Скорее, он считал, что ему снова это сойдет с рук, как обычно, что осуждение его действий со стороны Азербайджана и Турции не имеет особого значения, потому что на его защиту встанут друзья из Вашингтона и Парижа. То есть ожидание предвзятости как раз содействовало конфликтному поведению Еревана", - указал эксперт.

Как отметил Фененко, несмотря на официальные заявления, Париж вряд ли полностью откажется от поддержки армянской стороны нагорно-карабахского конфликта. "Не стоит прогнозировать, что сейчас Франция изменит позицию с проармянской на полностью нейтральную, поскольку колоссальное и очень влиятельное армянское лобби, которое есть у Макрона, никуда не делось. Напомню, что у Министерства культуры Франции даже есть квоты, по которым должны подбираться в сотрудники именно армяне в определенном количестве. Поэтому Франция лишь озвучивает требуемую от нее риторику", - сказал он.

"Риторику в Париже сменили потому, на мой взгляд, что им дали понять: от процесса урегулирования их могут отстранить. Когда, рано или поздно, будет восстановлен мир и восстановятся переговоры, скорее всего, понадобится переформатирование Минской группы ОБСЕ, в которой наверняка останутся Россия и США, а Франция окажется под большим вопросом. Сейчас достаточно обратить внимание на вчерашний диалог Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, речь идет о большей активности Турции в МГ ОБСЕ. За счет кого Турция может быть поднята до уровня страны-сопредседателя? Вполне может оказаться, что за счет Франции. Поэтому французы и хотят продемонстрировать Азербайджану нейтралитет, чтобы остаться в тройке главных посредников", - подчеркнул Алексей Фененко.