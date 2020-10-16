Кортни Австриан: США самым решительным образом осуждают продолжающееся насилие в зоне карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты Америки самым решительным образом осуждают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ОБСЕ, заявила заместитель главы миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан.

«Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают продолжающееся насилие вдоль линии соприкосновения, включая нападения, наносящие удары по гражданскому населению», - сказала Австриан.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)