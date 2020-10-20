Новый список уничтоженной в ходе боевых действий техники ВС Армении
БАКУ /Trend/ - В ночь с 19 по 20 октября в результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила противника, 2 танка Т-72, 4 РСЗО БМ-21 "Град",1 Д-30 гаубицы-пушки и 5 автомобилей.
Об этом сообщили Trend в Минобороны Азербайджана
Отмечается, то наши войска контролируют оперативную обстановку на всем фронте.
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