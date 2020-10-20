Армянские наемники сбежали с поля боя и отказываются воевать

БАКУ /Trend/ - Отряд наемников «Легион» и резервисты размещенные в полосе обороны 18-й мотострелковой дивизии ВС Армении, отказались от участия в боях.

Об этом сообщили Trend в Минобороны Азербайджана.

Стало известно, что эти отряды, понеся большие потери на порученном им участке обороны и не выдержав натиск наших подразделений, массово дезертировали.