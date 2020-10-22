НАТО не является частью нагорно-карабахского конфликта - генсек НАТО президенту Армении

БАКУ /Trend/ - Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил президенту Армении Армену Саркисяну, что НАТО не является частью нагорно-карабахского конфликта, передает Trend в четверг со ссылкой на сайт НАТО.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Армении.

«Я напомнил президенту, что НАТО не участвует в этом конфликте. НАТО глубоко обеспокоен продолжающимися нарушениями режима прекращения огня, которые привели к трагедии, человеческим жертвам. Прекращение боевых действий важно для НАТО и международной безопасности; мирное решение должно быть найдено. Любые нападения на мирных жителей недопустимы и должны быть прекращены. Все стороны должны работать над достижением политического решения конфликта», - сказал Столтенберг.

Ранее, Президент Армении Армен Саркисян обратился к НАТО для решения нагорно-карабахского конфликта.

(Автор: Наргиз Садыхова)