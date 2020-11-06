Абхазский сепаратист отправляет отряд наемников в Нагорный Карабах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Известный своей деятельностью в Донбассе террорист Ахра Авидзба (Абхаз) сообщил, что собрал группу из этнических армян и отправляется воевать в Карабах.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что Ахра Авидзба собрал группу из этнических армян, проживающих в Абхазии. На днях они отправятся воевать в Карабах. Пока нет информации о том, из скольких человек будет состоять отряд. Пользователи соцсетей, обратив внимание на фотографию "этнических армян", отметили, что она сделана в Сочи. Отмечается, что Россия не поддерживает Армению в карабахском вопросе, а эти лица не этнические армяне, а настоящие наемники.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)