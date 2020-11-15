БАКУ /Trend/ - Сегодня Кельбаджарский район освобождается от оккупации вооруженными силами Армении. Как сообщает Trend, согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября, вооруженные силы Армении должны покинуть Кельбаджар до 15 ноября, Агдам - ​​до 1 декабря и 20 декабря Лачинский район.

Кельбаджар был оккупирован армянской армией 3 апреля 1993 года.

В ожесточенных боях, продолжавшихся более 10 дней - с 23 марта по 3 апреля 1993 года, 701-я воинская часть, волонтеры и пилоты вертолетов Кельбаджара, будучи в засаде, сражались с силами противника, в 15 раз превосходившими их. В результате погибли более 450 тысяч бойцов, удалось эвакуировать 60 тысяч кельбаджарцев. Наши герои, погибшие на войне, похоронены в Кельбаджарской земле.

После оккупации Кельбаджара Совет Безопасности ООН на своем 3205-м заседании принял Резолюцию № 822. Несмотря на то, что резолюция призывала к немедленному выводу всех оккупационных сил из Кельбаджара и других оккупированных районов Азербайджана, никакие обязательства, вытекающие из резолюции, не были выполнены.

Население Кельбаджарского района проживает в качестве беженцев в 707 населенных пунктах 56 районов и городов Азербайджана. Оставшиеся на территории Кельбаджарского района около 13 тысяч частных домов и 37 852 га лесного массива разграблены. Поселение армян в Кельбаджарском районе началось в 1999 году в нарушение принципов ООН и ОБСЕ.

По оценкам 1993 года, ущерб народному хозяйству Кельбаджара составил 703 миллиарда 528 миллионов рублей. В результате оккупации из Кельбаджара было изгнано 53 340 человек, убиты 50 мирных жителей, 20 человек попали в плен и пропали без вести.

По данным на 2020 год, население Кельбаджара составляет 77 003 человека. Плотность населения (человек / 1 км²) составляет 39,66 человек, городское население - 11 766 человек, сельское население - 65 237 человек.

В Кельбаджаре 38 396 человек - мужчины, 38 607 - женщины. Площадь района - 3054 квадратных километра. Количество инвалидов Карабахской войны в районе составляет 75 человек. Район насчитывает 488 семей шехидов. В настоящее время 66 985 жителей Кельбаджара являются вынужденными переселенцами.

13,6 процентов от 77,003 тысяч населения Кельбаджарского района временно поселились в городе Баку, 21,7 процента - в городе Гянджа, пять процентов - в Евлахском районе, 5,4 процентов - в Абшеронском районе, 9,1 процентов - в Бардинском районе, 12 процентов - в Геранбойском районе, 7,7 процентов - в Гейгельском районе, 5,4 процентов - в Тертерском районе и 20 процентов в 46 других городах и районах.

(Автор: Самир Али Редактор: Наталья Кочнева)