Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Доми Ходжавендского района Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Доми Ходжавендского района, сообщает в понедельник Trend. со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Представляем этот видеорепортаж.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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