Cтарший советник Amnesty International опубликовала фотодоказательства разрушений, нанесенных армянами Кельбаджарскому району (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Донателла Ровера, старший советник Amnesty International по кризисным ситуациям, разместила в Твиттере фотографии освобожденного от армянской оккупации Кельбаджарского района Азербайджана, сообщает Trend.

«Разрушены могилы азербайджанцев, захороненных здесь до армянской оккупации 1993 года на кладбище в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха. Некоторые из них были разрушены сравнительно недавно, по-видимому, армянами, которые покинули этот район на прошлой неделе после 27 лет оккупации территорий Азербайджана», - написала Ровера в Твиттере.

Она также разместила фотографии домов, назвав их «голые».

«За 27 лет армянской оккупации все было разграблено. В домах азербайджанцев, бежавших в 1993 году, не осталось ни дверей, ни окон, ни черепицы на крышах», - сказала она.

Ровера также процитировала мать девочки Нигяр, которая была убита накануне своего 15-летия вместе с 13 родственниками и соседями, в том числе несколькими детьми, в результате удара баллистической ракеты, нанесенного вооруженными силами Армении по городу Гянджа в Азербайджане 17 октября 2020 года.

«Она была моим единственным ребенком, она была всем, что у меня было», - сказала мне мама Нигяр. Анар и Нурчин, и восемь соседей были убиты пока спали в своих домах в результате очередного удара баллистической ракеты, нанесенного вооруженными силами Армении уже 11 октября. «У Анара и Нурчина двое детей, которые остались сиротами», - сказал мне отец Анара, охваченный горем», - написала Ровера.