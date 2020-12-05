Коллегия адвокатов Азербайджана обратилась в 230 международных организаций в связи с армянской агрессией

Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 2020 11:10 (UTC+04:00)
Коллегия адвокатов Азербайджана обратилась в 230 международных организаций в связи с армянской агрессией

БАКУ /Trend/ - Коллегия адвокатов Азербайджана обратилась в 230 международных организаций, призывая их дать правовую оценку и осудить экологический и культурный террор, совершенный Арменией, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Коллегию.

В обращении подчеркивается, что в ответ на провокации, совершенные армянскими вооруженными силами 27 сентября против гражданского населения Азербайджана, на основании трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября, успешно завершилась 44-х дневная контрнаступательная операция вооруженных сил Азербайджана, восстановлена территориальная целостность Азербайджана, положен конец длительной оккупации.

В сообщении Коллегии говорится, что по мере освобождения исторических азербайджанских земель, которые находились под армянской оккупацией, весь мир стал свидетелем культурного, исторического и экологического террора: «Армяне разрушили, разграбили дома, школы, историко-культурные памятники на территориях Азербайджана, которые сегодня возвращены, также сжигали леса, вырубали деревья».

Коллегия адвокатов Азербайджана адресовала обращение отчетного характера, обоснованное с юридической и фактической точки зрения, международным правозащитным организациям, Коллегиям адвокатов зарубежных стран, юридическим обществам, в целом, 230 международным организациям и 40 полномочным лицам высших структур, призвав оценить и осудить экологический и культурный террор Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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