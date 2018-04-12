Игорь Додон: Переизбрание Ильхама Алиева главой государства - демонстрация доверия и широкой поддержки азербайджанского народа

12 апреля 2018 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы молдовского государства.

"По случаю убедительной победы на президентских выборах с радостью направляю Вам от имени народа Республики Молдова и от себя лично самые искренние и сердечные поздравления и желаю больших успехов и настойчивости в реализации поставленных целей.

Переизбрав Вас на пост главы государства, азербайджанский народ продемонстрировал доверие к Вам и широкую поддержку избранному Вами пути развития страны, стабильности и согласию в обществе, процветанию и росту благосостояния народа.

Уверен, что конструктивный диалог и тесное сотрудничество между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой будут и впредь содействовать укреплению отношений между нашими странами. Желаю Вам крепкого здоровья и новых свершений и прошу принять, уважаемый Ильхам Гейдарович, мои заверения в глубоком к Вам уважении", - говорится в поздравительном послании.

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Azernews Newspaper
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