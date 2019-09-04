Азербайджанские депутаты отправятся с визитом в Швейцарию

4 сентября 2019 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) - вице-президент ПА ОБСЕ, председатель “Группы поддержки Шелкового пути” ПА ОБСЕ Азай Гулиев и член азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Тахир Миркишили пятого сентября отправятся с визитом в Швейцарию.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на парламент, депутаты примут участие в международной конференции “Группы поддержки Шелкового пути” ПА ОБСЕ на тему "Инициатива "Один пояс, один путь": как ведущая сила целей устойчивого развития", которая пройдет в городе Андерматт.

На мероприятии Азай Гулиев выступит со вступительной речью на тему "Наша группа, как ведущая сила ценностей ОБСЕ". Будет выслушан доклад Тахира Миркишили на тему "Устойчивое финансирование и снижение рисков".

На конференции пройдут обсуждения на темы "Путь к успеху - устойчивая инфраструктура", "Хорошее управление, прозрачность и борьба с коррупцией", "Построение будущего".

Визит завершится восьмого сентября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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