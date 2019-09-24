Только последний пакет реформ в Азербайджане в размере 5 млрд. манатов, охватывает 4 млн. человек - Администрация Президента

БАКУ/Trend/ - Только последний пакет реформ в Азербайджане в размере пяти миллиардов манатов, охватывает четыре миллиона человек.

Как передает во вторник Trend, об этом сегодня сказала заведующая отделом стратегического исследования и планирования Администрации Президента Азербайджана Саадат Юсифова, выступая на конференции «Социальные и кадровые реформы президента в общественном мнении» Центра социальных исследований и презентации сайта stm.az.

Юсифова сказал, что именно результатом институциональной и социальной трансформации является то, что «Служба ASAN», являющаяся самым большим социально-инновационным проектом Президента, за короткий срок смогла завоевать симпатии людей, начала ассоциироваться с понятиями эффективное государственное управление, удовлетворенность, отчетность, прозрачность и сделала Азербайджан, признанным во всем мире новатором в области государственного управления.

"Уже начал очередной проект этой категории «DOST». Эти реформы в целом меняют систему ценностей общества, привносят новые качества во взаимосвязь, совместную социальную ответственность государства, общества и гражданина, укрепляют "треугольник" гражданин-общество-государство. Азербайджанская государственность построена именно на этой тройной связи, ее синхронности. Создание Центра социальных исследований является составной частью, проявлением этих реформ»,- сказала Юсифова.

Она отметила, что логотип Центра символизирует эти внутренние общественные связи.

"Социальные исследования позволяют изучить общественно-политические процессы, факторы влияющие на них, оценить ожидания общества, находить пути решений. Современное управление государством невозможно без изучения общественного мнения. Изучение общественного мнения, наряду с использованием классических способов, необходимо организовывать применяя прогрессивные методы и используя инновативные технологии. Но социальные исследования не должны ограничиваться изучением общественного мнения, определением волнующих общество вопросов и предложений по их решению, анализом, оценкой порожденных реформами результатов. Другими словами, Центр социальных исследований не должен ограничиваться изучением мнения общества, выступая с классической позиции, но и вести работу активного информирования о политике, осуществляемой государством», - сказала Юсифова.

Она сообщила, что насколько важными для государства являются результаты проведенных исследований, настолько полезными и информативными они должны быть для гражданина и общества.

"В свою очередь люди должны откликаться на принятые меры. Гражданин должен активно излагать свою позицию Должен превратиться в участника положительной трансформации, осознавать свою социальную ответственность. С этой точки зрения, коммуникация должна носить обоюдный характер. Как государство с гражданином, так и он должен быть рядом с государством. Люди должны оказывать своими положительными инициативами вклад в осуществление этих реформ, изменений. Центр социальных исследований должен тесно сотрудничать с институтами гражданского общества, другими центрами исследований. Он должен стать надежным источником для составления и отчетов. И упомянутые организации должны поддерживать Центр. Такое сотрудничество крайне важно с точки зрения общественных интересов. Потому, что коммуникация гражданин-общество-государство позволяет гибко реагировать на процессы, определять перспективу социальной динамики», - сказала Юсифова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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