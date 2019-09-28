Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Индии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.

Министры обсудили возможности дальнейшего развития отношений сотрудничества между двумя странами, в том числе, вопросы по расширению связей в экономической, транспортной, туристической и других сферах.

Мамедъяров проинформировал индийского коллегу о проектах, реализуемых с участием Азербайджана, совместных проектах, в том числе, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Бакинском международном морском торговом порте в Аляте, подчеркнув, что эти проекты вносят вклад в региональное сотрудничество и развитие коридора Восток-Запад, создают выгодные условия для более эффективного осуществления грузоперевозок с точки зрения времени и расходов.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам предстоящего Бакинского саммита Движения неприсоединения и участия в нем индийской делегации

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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