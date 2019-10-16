Премьер-министр Бангладеш посетит Азербайджан

16 октября 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина посетит Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения, который состоится 25-26 октября в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Dhaka Tribune.

Как отмечается, министр иностранных дел страны Абдул Момен подтвердил участие премьер-министра в саммите.

Саммиту предшествуют подготовительная встреча должностных лиц 21-22 октября и подготовительная встреча министров 23-24 октября. Момен примет участие в министерской встрече.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сумгайытский технологический парк огласил сумму реализованной продукции своих резидентов
Бизнес 15:35
Азербайджан экспортировал в Грузию более 120 тыс. тонн бензина и дизельного топлива
Энергетика 15:10
Сумгайытский технопарк огласил сумму реализованной продукции за 9 месяцев 2019 года
Бизнес 14:12
Строительная компания «Аксарай Резиденс» о ходе работ в крупном жилом комплексе на территории Белого города
Бизнес 14:02
Узбекистан и Азербайджан увеличат туристический поток
Туризм 13:14
Азербайджанская «TITAN GROUP» завершила разработку новой модели ротационных печей для производства хлеба
Бизнес 12:47
Лента новостей
Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
Стиль 15:57
Стали известны заболевания-виновники осложнений при родах (Эксклюзив)
Общество 15:55
Алмалыкский ГМК Узбекистана построит металлургическую фабрику, используя южноамериканский опыт
Бизнес 15:48
Ашгабад и Минск обсудили актуальные вопросы взаимодействия
Бизнес 15:43
Иранская компания заработала на бирже 379 млн долларов
Экономика 15:38
Сумгайытский технологический парк огласил сумму реализованной продукции своих резидентов
Бизнес 15:35
Годовой рост капитала азербайджанского Kapital Banka превысил 20%
Финансы 15:28
"КТК-Казахстан" и "КТК-Россия" закупят очистные сооружения
Тендеры 15:17
Мусават тонет в кризисе - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 15:17