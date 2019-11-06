Депутат: Freedom House всегда занимал предвзятую позицию по отношению к Азербайджану

БАКУ/Trend/ - Правозащитная организация Freedom House обнародовала очередной ежегодный рейтинг по свободе интернета и присвоила Азербайджану 48-е место среди 65 стран. Всем хорошо известна предвзятость этой организации по отношению к Азербайджану. Также известен факт, что в целом отчеты организации носят политический характер.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов.

Он сообщил, страной, в которой отсутствует свобода Интернета, Freedom House назвал Китай, население которого превышает 1,2 миллиарда человек.

«Первое место заняла Исландия, население которой чуть больше 300 тысяч человек. Я не сравниваю площадь территории. Если подойти к вопросу, исходя из элементарной логики, то ясно, что во всяком случае в Китае должно быть больше проблем,связанных с Интернетом. Но это не имеет значения для этой организации, потому что их цель направлена на представление Китая в качестве страны, так сказать, не любящей свободы», - сказал Амашов.

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