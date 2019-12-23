Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции распространили заявление (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Обнародован полный текст заявления, принятого по итогам 8-ой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, документ подписал министры иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции - Эльмар Мамедъяров, Давид Залкалиани и Мевлют Чавушоглу.

В заявлении сказано, что по приглашению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, 23 декабря 2019 года в городе Тбилиси, при участии министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу проведена 8-ая встреча глав МИД трех стран.

Министры подчеркнули обязательства Трабзонской декларации, Батумского совместного коммюнике, Гянджинской, Карской, Тбилисской, Бакинской и Стамбульской деклараций, принятых по итогам прежних трехсторонних встреч, как важную платформу для политического диалога и для реализации специфических трехсторонних проектов.

Выражена удовлетворенность растущими двусторонним и трехсторонним сотрудничеством, и еще раз было подчеркнуто, что стороны привержены расширению сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве, добрососедских отношениях, взаимном уважении и доверии.

Главы МИД в очередной раз выразили решительную поддержку суверенитету, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ всех трех стран.

В этом смысле, подчеркнуто, что региональные конфликты наносят удар по миру, безопасности, стабильности и экономическому развитию, статус-кво неприемлем и является непродолжительным, а также требует скорейшего урегулирования мирным путем.

Стороны в очередной раз подчеркнули значимость мирного урегулирования конфликта в Абхазии и Цхинвали - Северной Осетии Грузии, а также в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана, в соответствии с принципами и нормами международного права, в частности на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ, а также соответствующих резолюций и постановлений ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Стороны также отметили необходимость безопасного возвращения в свои края беженцев и вынужденных переселенцев.

Главы МИД еще раз отметили значимость трехстороннего сотрудничества в оборонной сфере, как подчеркивается в Меморандуме о взаимопонимании от 2018 года, подчеркнули необходимость сотрудничества, трехсторонних учений в области оборонной промышленности, а также встреч на высоком уровне. В этой связи стороны приветствовали трехстороннюю встречу министров обороны 12 июня 2019 в городе Габала.

Министры согласовали поддержку усиления торгового сотрудничества посредством реализации совместных проектов и программ в сфере энергетики, транспорта, телекоммуникаций, инноваций, технологий, промышленности, сельского хозяйства, туризма и окружающей среды, использования текущего потенциала для поощрения инвестиций и торговли, а также поощрения сотрудничества.

Стороны отметили стратегическое партнерство в сфере энергетики, в частности полную поддержку других важных составляющих Трансанатолийского газопровода (TANAP), Южного Газового Коридора (ЮГК), а также энергетических проектов по увеличению объема газа, транспортируемого из Каспийского региона в Европу. Подчеркнуты роли Азербайджана, Грузии и Турции в успешном завершении и обеспечении деятельности этих проектов. С этой точки зрения, министры приветствовали церемонию открытия соединения TANAP с Европой, проведенной 30 ноября 2019 года в турецком поселке Ипсала провинции Эдирне.

Главы МИД трех стран подчеркнули важные шаги, предпринятые для интеграции в международную транзитную систему транзитного потенциала всех трех стран, через территории которых проходят основные международные транзитные маршруты, в том числе Транскаспийский, Восток-Запад, Средний коридор. Была отмечена важность расширения сотрудничества с целью реализации новых проектов для развития транспортной инфраструктуры, тяжелой и легкой промышленности, в частности цифровизации транспортных коридоров для повышения транзитного потенциала.

Стороны подчеркнули важную роль ж/д Баку-Тбилиси-Карс (БТК), проекта Мармара, как части железнодорожного Шелкового пути, в облегчении конкурентоспособных перевозок между Азией и Европой. В этом смысле достигнуто соглашение, об ускорении завершения БТК, а также по росту объема грузоперевозок и началу пассажироперевозок по данной железной дороге, завершению работ по устранению инфраструктурных недостатков.

Подчеркнута важность создания Турецко-Грузинско-Азербайджанского комитета по мультимодальному транспортному сотрудничеству.

Отметив значимость сотрудничества в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), стороны достигли соглашения по поводу совместной работы для оживления деятельности ОЧЭС.

Главы МИД подчеркнули значимость сотрудничества между таможенными органами соответствующих стран, согласовали работу по учреждению Трехсторонней комиссии между министерством торговли Турции, налоговой службой Грузии и Государственным таможенным комитетом Азербайджана.

Стороны подчеркнули значение совместного сотрудничества малых и средних предпринимателей (МСП) с вспомогательными организациями для обмена знаниями и опытом в сфере МСП, а также расширения сотрудничества.

Руководители МИД выразили решительную приверженность расширению сотрудничества в борьбе с терроризмом, всеми видами и проявлениями насильственного экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, торговлей людей, оружием, преступлениями против культурного и исторического наследия. Также стороны подчеркнули важную роль «Бакинского процесса» как основной глобальной платформы по пропаганде межкультурного диалога, толерантности и культурного разнообразия.

Стороны пришли к соглашению провести очередную встречу в Азербайджане.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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