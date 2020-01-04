В Азербайджане зарегистрировано 285 кандидатов в депутаты

4 января 2020 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на девятое февраля 2020 года, обратилось 2066 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, 461 кандидат выдвинут от 19 политических партий. «"Инициативными группами выдвинуты 16 человек, а в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1749 человек", - сказал Панахов.

Он отметил, что кандидатуры 2066 человек уже утверждены, 1903 из них получили подписные листы, 580 - вернули, а 285 уже прошли регистрацию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЦИК Азербайджана: На парламентские выборы пойдут кандидаты 21-й политической партии
Политика 12:27
ЦИК Испании решил лишить лидера Каталонии права занимать госдолжности
Европа 3 января 22:09
Мазахир Панахов: Для участия в парламентских выборах своих кандидатов выдвинули 19 политических партий
Политика 2 января 17:03
Мазахир Панахов: Все окружные избирательные комиссии должны отвечать на обращение каждого гражданина
Политика 2 января 16:11
В связи с муниципальными выборами в Азербайджане в ЦИК поступило 52 обращения
Политика 2 января 15:41
В Азербайджане зарегистрированы 125 кандидатов в депутаты
Политика 2 января 15:36
Лента новостей
В Турции растет число грузинских туристов
Турция 12:34
ЦИК Азербайджана: На парламентские выборы пойдут кандидаты 21-й политической партии
Политика 12:27
Какой транспорт является наиболее популярным для посещения Турции?
Турция 12:11
Международный нефтяной консорциум объявил в Туркменистане тендер
Тендеры 12:04
Обнародованы объемы производства макаронных изделий бакинского комбината
Бизнес 12:00
Туркменистан и Венгрия обсудят перспективы экономического сотрудничества
Туркменистан 11:55
Комиссия парламента Ирана провела чрезвычайное заседание в связи с убийством генерала Сулеймани
Политика 11:55
Южная Корея намерена отменить наказание гауптвахтой в армии
Другие страны 11:44
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями закупит фильтры
Тендеры 11:32