Муса Гасымлы: Первая женщина в качестве председателя Милли Меджлиса Азербайджана - важное событие
БАКУ/Trend/ - Выборы в Милли Меджлис VI созыва прошли свободно, демократично и прозрачно, а также в условиях жесткой конкуренции. Наличие большого количества кандидатов является доказательством этому. Результаты выборов в полной мере отражают волю народа.
Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.
По его словам, председателем парламента, сформированного на основе принципа многопартийности, впервые в истории независимого Азербайджана была избрана женщина.
Депутат, считающий это очень важным событием, добавил, что целью включения представителей отдельных партий в состав Милли Меджлиса и комитетов является укрепление политической системы в Азербайджане, развитие политических отношений на здоровой почве.
"Новый состав Милли Меджлиса дает основание говорить, что парламент внесет весомый вклад в масштабные и многосторонние реформы, проводящиеся в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева", - сказал он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)