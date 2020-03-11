Муса Гасымлы: Первая женщина в качестве председателя Милли Меджлиса Азербайджана - важное событие

БАКУ/Trend/ - Выборы в Милли Меджлис VI созыва прошли свободно, демократично и прозрачно, а также в условиях жесткой конкуренции. Наличие большого количества кандидатов является доказательством этому. Результаты выборов в полной мере отражают волю народа.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, председателем парламента, сформированного на основе принципа многопартийности, впервые в истории независимого Азербайджана была избрана женщина.

Депутат, считающий это очень важным событием, добавил, что целью включения представителей отдельных партий в состав Милли Меджлиса и комитетов является укрепление политической системы в Азербайджане, развитие политических отношений на здоровой почве.

"Новый состав Милли Меджлиса дает основание говорить, что парламент внесет весомый вклад в масштабные и многосторонние реформы, проводящиеся в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)