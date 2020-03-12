Азербайджан представил ООН документ в связи с сумгайытскими событиями 1988 года

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана представило Совбезу и Генассамблее ООН документ в связи с событиями, произошедшими в Сумгайыте в феврале 1988 года.

Как сообщает в четверг Trend, информация об этом размещена на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

В документе подчеркивается: официальное расследование подтвердило, что события, произошедшие в феврале 1988 года, были подготовлены и осуществлены армянскими экстремистскими организациями, с целью подорвать авторитет Азербайджана и скрыть незаконные оккупантские намерения Армении.

Документ представлен Генассамблее постпредставителем Азербайджана в ООН, послом Яшаром Алиевым.

Отметим, что в результате погромов в городе Сумгайыт в ночь на 28 февраля 1988 года были убиты 32 человека. Из них 26 армян, шесть – азербайджанцев. Эти события были составной частью сценария, который был организован и осуществлен КГБ СССР совместно с самими армянами. Человек, который был избран для организации этих погромов, также был армянином – ранее дважды судимый Эдуард Григорян. Хотя в качестве организатора сумгайытских событий был расстрелян азербайджанец Ахмед Ахмедов, показания свидетелей доказывают, что истинным виновником погромов в Сумгайыте было именно лицо армянского происхождения – Эдуард Григорян.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)