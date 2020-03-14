Между Азербайджаном и ВОЗ подписано Донорское соглашение (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве подписано "Донорское соглашение между ВОЗ и Азербайджаном".

Как сообщает в пятницу Trend, вышеназванное Соглашение подписано на основании постановления правительства Азербайджана от 6 марта 2020 года о выделении финансовой помощи ВОЗ с целью внести вклад в усилия международного сообщества для пресечения риска распространения эпидемии коронавируса в мире.

Донорское соглашение, подписанное постоянным представителем Азербайджана при Отделении ООН и других международных организаций в Женеве послом Вагифом Садыховым и генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом, предусматривает выделение Правительством Азербайджана добровольной финансовой помощи в размере 5 миллионов долларов США Фонду «Обращение COVID-19» в рамках «Плана стратегической подготовки и ответного плана» ВОЗ.

Подчеркнув на церемонии подписания документа, что это решение Правительства Азербайджана достойно похвалы, генеральный директор ВОЗ отметил, что возглавляемая им организация пристально отслеживает и высоко оценивает факт внимания и заботы нашей страны о секторе здравоохранения, в частности, проведение всех необходимых упреждающих мер в борьбе с вирусом COVID-19. Доведя до внимания, что финансовый вклад, добровольно выделенный Азербайджаном для борьбы с вирусом COVID-19, свидетельствует о примере глобальной солидарности, генеральный директор ВОЗ от имени организации выразил глубокую признательность Правительству Азербайджана. Он отметил, что прием Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возглавляемой им делегации во время визита в Азербайджан в июле 2018 года и ряд других проведенных встреч являются олицетворением на высоком уровне сотрудничества нашей страны с ВОЗ.

Подчеркнув в ответ, что с азербайджанской стороны придается большое значение сотрудничеству с ВОЗ, постоянный представитель Садыхов выразил признательность за продолжающийся в настоящее время в нашей стране визит экспертной группы ВОЗ на основании обращения Правительства Азербайджана.

На встрече Садыхов проинформировал противоположную сторону о работе, проводимой в Азербайджане в сфере здравоохранения, и мерах, принимаемых в борьбе с вирусом COVID-19. Сообщив о том, что Азербайджанская Республика высоко оценивает усилия ВОЗ в борьбе с вирусом COVID-19 в глобальном масштабе, постоянный представитель отметил, что азербайджанская сторона принимает во внимание и применяет рекомендации ВОЗ в связи с вирусом COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения – главная международная структура, сотрудничающая с Азербайджанской Республикой в сфере здравоохранения. Сотрудничество Азербайджана с ВОЗ осуществляется посредством генерального штаба организации и Регионального офиса ВОЗ по Европе в Копенгагене. В то же время в нашей стране действует офис ВОЗ.