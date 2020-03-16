В Милли Меджлисе обсуждаются меры в связи с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Комитеты здравоохранения, а также правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса (парламент) обсуждают вопрос о борьбе с коронавирусом COVID-19.
Как сообщает в понедельник Trend, на закрытом заседании также обсуждаются текущая ситуация в стране в рамках мер по пресечению распространения коронавируса и запланированные в связи с этим мероприятия.
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