В Милли Меджлисе обсуждаются меры в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Комитеты здравоохранения, а также правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса (парламент) обсуждают вопрос о борьбе с коронавирусом COVID-19.

Как сообщает в понедельник Trend, на закрытом заседании также обсуждаются текущая ситуация в стране в рамках мер по пресечению распространения коронавируса и запланированные в связи с этим мероприятия.