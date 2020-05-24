Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира с праздником Рамазан.
Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.
"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан! Да услышит Всевышний все ваши молитвы, примет ваши посты и ниспошлет всем людям здоровье и счастье, нашему миру – благополучие и светлые дни! ", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.
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