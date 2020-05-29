Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших земель от оккупации мы построим на них прекрасные здания, городки, заново отстроим разрушенные армянами города

Политика 29 мая 2020 02:03 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших земель от оккупации мы построим на них прекрасные здания, городки, заново отстроим разрушенные армянами города

БАКУ /Trend/ - После освобождения наших земель от оккупации мы построим на землях, которые сегодня пока еще находятся под оккупацией, такие же прекрасные здания, городки, заново отстроим разрушенные армянами города.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после открытия жилого комплекса «Гобу Парк-3» в Гарадагском районе.

"Проблемы вынужденных переселенцев последовательно находят свое решение. Как вам известно, еще в 2003 году, накануне президентских выборов, составной частью моей программы был именно этот вопрос. Я обещал, что в течение пяти лет в Азербайджане не останется ни одного палаточного городка, и мы добились этого не то что за 5, а за 4 года. Это был огромный успех, потому что, можно сказать, повсюду в нашей стране были палаточные городки, переселенцы жили в очень плохих условиях, в то же время на протяжении многих лет жили в вагонах, под вагонами, в палатках. Считаю, что ликвидация палаточных городков – наш огромный успех", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что до сих пор возведено более 100 поселков-городков.

"В последние несколько лет в мире господствует экономический и финансовый кризис. Мы были свидетелями того, что за последние 4-5 лет цены на нефть несколько раз резко падали. Несмотря на это, ни в одном проекте, связанном с вынужденными переселенцами, никаких задержек нет, ни одну программу не планируется сокращать. В прошлом году для вынужденных переселенцев было построено рекордное количество домов-квартир – около 5 тысяч. В нынешнем году поставлена цель обеспечить домами, квартирами 7 тысяч, а может, и 8 тысяч семей вынужденных переселенцев. Если мы добьёмся этого, то в течение этого года около 40 тысяч человек в Баку, Сумгайыте и других городах будут переселены в новые дома. Эта работа ведется последовательно. Мы выделим средства на эти цели и в Инвестиционной программе следующего года", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в то же время улучшается социальное обеспечение вынужденных переселенцев.

"В прошлом году объем выплачиваемого переселенцам пособия увеличился на 50 процентов. Каждый вынужденный переселенец многие годы обеспечивается со стороны государства ежемесячным пособием. Конечно, сегодня в нескольких странах мира есть вынужденные переселенцы, и таких стран становится больше. Потому что войны, столкновения получают широкий размах, появляются новые городки переселенцев. Однако считаю, что внимание, уделяемое данной сфере в Азербайджане, носит образцовый характер. Это неоднократно подтверждали и международные организации. Потому что мы обеспечиваем переселенцев такими прекрасными домами. И конструкция, и внутренний дизайн, оснащение домов радуют глаз. Азербайджан и в этом деле занимает одно из ведущих мест. Считаю, что это - наш долг, мы делаем и будем делать это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что но весь азербайджанский народ должен знать, что это – временное место жительства для вынужденных переселенцев.

"После освобождения наших земель от оккупации мы построим на землях, которые сегодня пока еще находятся под оккупацией, такие же прекрасные здания, городки, заново отстроим разрушенные армянами города. Наше национальное наследие, разрушенное и уничтоженное армянами, задокументировано. Мы хорошо знаем свое историческое прошлое, и хорошо знаем, что Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля. После освобождения оккупированных земель все здания будут отстроены заново, в том числе предусматривается принять практические архитектурные меры, отражающие наличие разрушенных исторических памятников", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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