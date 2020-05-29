Президент Ильхам Алиев: Основной целью Народного фронта Азербайджана было прийти к власти и все разграбить

Политика 29 мая 2020 02:38 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Основной целью Народного фронта Азербайджана было прийти к власти и все разграбить

БАКУ /Trend/ - Основной целью Народного фронта Азербайджана было прийти к власти и все разграбить.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после открытия жилого комплекса «Гобу Парк-3» в Гарадагском районе.

"Не прошло и нескольких месяцев после распада Советского Союза, как был учинен Ходжалинский геноцид. Власти Азербайджана не смогли защитить своих граждан. Против нашего народа было совершено кровавое преступление, геноцид. Спустя несколько месяцев – в мае 1992 года были оккупированы Шуша и Лачин. Кто виноват? Народный фронт Азербайджана. Это – главный виновник. Конечно, виновата и тогдашняя власть, потому что она не смогла защитить наши города. Однако Народный фронт Азербайджана совершил предательство, чтобы прийти к власти. Люди, якобы организовавшие оборону Шуши, совершили предательство, сбежали и скрылись. Шуша – неприступная крепость. Захватить ее невозможно. Ее можно годами оборонять с небольшим контингентом. Однако они совершили предательство, чтобы свалить власть, прийти к власти. Так и случилось. Затем продали и Лачин. Пришли к власти. Их основной целью было прийти к власти и все разграбить", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, преступные деяния Народного фронта Азербайджана на этом не заканчиваются.

"Вслед за этим в результате их нерадивой деятельности был оккупирован Кяльбаджар. Они не смогли правильно построить оборону. Да и кто строил бы оборону? Кто занимался обороной? Безграмотные люди и предатели, не имевшие представления о военном деле. Кто находился во главе государства. Пустослов, не пользовавшийся никаким уважением в народе. Кто вверг наш народ в эту беду? Они. Если бы в то время был Гейдар Алиев, разве он позволил бы, чтобы возникла такая ситуация? Поэтому мы должны знать это. Что они сделали после того, как отдали Кяльбаджар? Вместо того, чтобы исправить ситуацию, развернули борьбу против собственной армии. Здесь захватывались земли, а они бомбили Гянджу", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что после оккупации Кяльбаджарского, Лачинского, Шушинского районов между Нагорным Карабахом и Арменией появилось сообщение.

"А они бомбили Гянджу. Кто это сделал? Народный фронт Азербайджана. Те, что сегодня крутятся там и тут, - тоже преступники, причастные к этому. Народ не вытерпел этого, раз и навсегда смел их. Именно после этого Гейдар Алиев по требованию народа пришел к власти, и ситуация стабилизировалась. Вот виновные, вот историческая правда", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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