Президент Ильхам Алиев: Проблемы питьевой воды и мелиорации находятся в центре внимания. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны

БАКУ/Trend/ - Проблемы питьевой воды и мелиорации находятся в центре внимания. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

«Проблемы питьевой воды и мелиорации не только находятся в центре внимания, для их решения проделана огромная работа. Однако случившаяся в прошлом году засуха показала, что мы не готовы к такой кризисной ситуации. Соответствующим структурам не удалось правильно определить, что необходимо предпринять в кризисной ситуации. Поэтому в прошлом году мы потеряли время. Если бы в прошлом году соответствующие структуры активно работали, не сваливали вину друг на друга и приняли неотложные меры, то сегодня мы не столкнулись бы с этими проблемами, которые негативно сказываются как на здоровье людей, так и на развитии сельского хозяйства. Потому что вода – это жизнь. Здоровье людей, в первую очередь, зависит от чистой питьевой воды», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, не было строгого контроля за инвестиционной программой, что заказывалось, то и предоставлялось.

«Но как потом расходовались средства? Этому надо положить конец. Поэтому на сегодняшнем совещании я во вступительном слове говорю, какая работа проделана. Но в результате проведения этой работы можно было бы получить больше эффекта. К сожалению, это не так. В дальнейшем эти работы должны проводиться только в координации. Мне сейчас сообщают, что у нас никогда не составлялся водный баланс. Как такое возможно? Составляется наш энергетический баланс. Благодаря этому мы знаем, что необходимо сделать в течение года. Какой структуре и сколько топлива нужно. Разве о составлении водного баланса должен говорить Президент?! Это должны делать соответствующие структуры. Наши подземные и наземные водные ресурсы не оценены. В последний раз были оценены в советское время, после этого не оценивались. В настоящее время идет процесс бурения артезианских скважин. Но надо посмотреть, где и как они должны быть пробурены. Какое влияние это окажет на подземные водные источники? Необходимо выбрать правильные места. Потому что я говорю, что основную цель здесь эти структуры видят в том, что дайте деньги, и мы пробурим артезианскую скважину, давай деньги - проложим воду, давай деньги – сделаем то-то и то-то. Ну хорошо, мы выделяем их, а что потом? Зачастую оказывается неэффективно. Контроль за расходами находится на очень низком уровне», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как сказал глава государства, сегодня он получает ежедневно более 10 писем.

«Я дал поручения Администрации Президента, Кабинету Министров. Они рассматривают и оперативно решают. Но ведь это, можно сказать, не является их основной работой. Это должны делать соответствующие структуры. Почему эти письма пишут мне? Потому что когда пишут в соответствующие структуры, те не придают значения, отмахиваются. Сколько таких фактов. Сколько мы должны терпеть это? Поэтому я, полностью проанализировав ситуацию, в апреле нынешнего года создал специальную комиссию. Комиссия работает уже три месяца и регулярно информирует меня о проделанной за это время работе, имеющихся проблемах. Руководитель комиссии – заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев. В составе комиссии работают министры, руководители соответствующих структур. Если бы все соответствующие структуры правильно выстроили свою работу, то необходимости в этой комиссии не было. Как может быть, что комиссия, работающая три месяца, добилась более значимого, более существенного результата с точки зрения анализа и предложений, чем работа, проделанная за последние 20 лет? Значит, это возможно. Просто никому не было до этого дела, сваливали друг на друга. И что получаем – засуху. Эта проблема существует два года, может быть и в следующем году»,- сказал он.

Как отметил президент, изменение климата – это вопрос, который обсуждает весь мир.

«По некоторым подсчетам, если не будут приняты оперативные меры, то в 2030 году в нашей стране ускорится процесс опустынивания. Вы что хотите, чтобы Азербайджан превратился в пустыню? Поэтому такому отношению должен быть положен конец. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны», - добавил он.