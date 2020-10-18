Армения использовала истребители для бомбардировки позиций ВС Азербайджана - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения использовала истребители для бомбардировки позиций вооруженных сил Азербайджана.

Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарное перемирие, использовали свои истребители для бомбардировки позиций вооруженных сил Азербайджана. Как можно доверять армянской стороне?» - написал он.