Азербайджан решительно осуждает обстрел Арменией съемочной группы «Euronews» - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Армении противотанковой ракетой типа «Корнет» съемочной группы Euronews и используемое ею транспортное средство, которая осуществляла профессиональную журналистскую деятельность в освобожденных от оккупации селах Талыш и Суговушан Азербайджана.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend,

«Мы расцениваем это нападение Армении как агрессию против свободы слова и профессиональной журналистики. К счастью, ракета не попала в цель, съемочная группа не пострадала. Транспортное средство было повреждено».

Гаджиев отметил, что атака с дальнего расстояния транспортного средства с логотипом «Euronews» противотанковой управляемой ракетой была целенаправленной:

«В репортаже Euronews отчетливо видно, что ракета прошла недалеко от движущегося транспортного средства (https://vimeo.com/472347741).

Ранее представители азербайджанских СМИ также были обстреляны со стороны вооруженных сил Армении, были раненые среди журналистов, пострадали транспортные средства съемочных групп».

Помощник Президента Азербайджана добавил, что представители международных медиа, которые снимают репортажи о военных операциях со стороны Азербайджана, по возвращению в свои страны сталкиваются с вербальными и физическими атаками, шантажом и угрозами со стороны армянского лобби: «В некоторых случаях под давлением армянского лобби профессиональные журналисты теряют работу. Наглядный пример - нападки армянского лобби Франции на съемочную группу французского телеканала TF1 из-за снятого ими репортажа в Азербайджане. В настоящее время в Азербайджане работают более 70 представителей международных медиа. В соответствии с оперативной ситуацией для них создаются необходимые условия для подготовки репортажей с фронта и осуществления профессиональной деятельности».

(Текст: Кямаля Сеидова.)