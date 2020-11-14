Сотрудник ANAMA подорвался на мине и получил тяжелую травму - генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось раннее, по мере того, как вооруженные силы Армении отступают в результате успешных операций азербайджанской армии, они минируют территории, продолжая тем самым совершать преступные действия против мирных жителей Азербайджана, используя новые методы и приемы.

Как сообщает Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, 14 ноября около 19:00 сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Худиев Асиф Мурсал оглу, 1979 года рождения, был командирован в Физулинский район на поиски неразорвавшихся боеприпасов. В ходе операции по разминированию он подорвался на мине и получил ранение в виде травматической ампутации левой ноги ниже щиколотки.

Сотрудниками прокуратуры незамедлительно был произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза и предприняты другие действия процессуального характера.

В настоящее время прокуратура проводит необходимые следственные действия.

(Редактор: Наталья Кочнева)