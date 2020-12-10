Президент Ильхам Алиев: Мы сказали: довольно, оккупации должен быть и будет положен конец

БАКУ/Trend/ - Мы внимательно отслеживали происходящие в мире процессы и видели, что в последние годы международное право и принципы грубо нарушаются. Некоторые страны добиваются своих целей, применяя силу, а международное право остается на бумаге, как и резолюции Совета Безопасности ООН.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая на параде, посвященном Победе в Отечественной войне.

«В таком случае урегулирование конфликта военным путем было неизбежно. Кроме того, провокационные шаги, заявления, действия Армении в последние годы, в особенности, в последние 2 года, сделали войну неизбежной. Очень вредные и опасные заявления руководства Армении, можно сказать, положили конец переговорам. Заявив, что «Карабах – это Армения», руководство Армении положило конец переговорам. Заселение наших исторических земель вывезенными из-за рубежа армянами, является военным преступлением, противоречит международным конвенциям. Это фактически положило конец переговорам, сделало их бессмысленными, и мы видели, чувствовали это, и доводили свою позицию до мировой общественности с международных трибун. В сентябре этого года, за 3 дня до войны, я сказал с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Армения готовится к новой войне, ее необходимо остановить. Так и случилось, в этом году против нас были совершены 3 военные провокации. В июле была совершена военная провокация на армяно-азербайджанской государственной границе, и Армения попыталась оккупировать наши земли. Однако мы дали достойный отпор и посадили их на место. В августе в Азербайджан заслали диверсионную группу. Она тоже была обезврежена. Наконец, 27 сентября наши села и военные позиции подверглись артиллерийскому обстрелу, были потери среди гражданских лиц и военнослужащих. И мы сказали: довольно, оккупации должен быть и будет положен конец. Как Верховный главнокомандующий я приказал: вперед, азербайджанские солдаты, мы должны освободить наши земли, положить конец оккупации, наказать захватчиков, так и произошло. В течение 44 дней Азербайджан добился поставленной цели и восстановил справедливость»,- сказал глава государства.