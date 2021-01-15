Президент Ильхам Алиев: Сегодня я привез в Шушу бюсты наших гениальных личностей – Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля

БАКУ/Trend/ - Сегодня я привез в Шушу бюсты наших гениальных личностей – Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, которые около 30 лет хранились во дворе Музея искусств в Баку.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в мероприятии, посвященном возвращению в Шушу бюстов Бюльбюля, Натаван, Узеира Гаджибейли.

«На этом месте находился Шушинский Культурный центр, Дом культуры, и именно здесь были установлены бюсты Узеир бека, Бюльбюля. Ненавистный разрушил Шушинский Дом культуры и расстрелял бюсты наших гениальных личностей.

Гейдар Алиев летом 1982 года лично участвовал в открытии бюста Хуршидбану Натаван. В то время я тоже находился здесь вместе с отцом. Бюст Хуршидбану Натаван был установлен чуть поодаль отсюда. После осквернения бюстов наших гениальных личностей армяне перевезли их в Армению, чтобы расплавить и продать. Каким же надо быть низким человеком, чтобы расстрелять памятные бюсты исторических личностей, осквернить их, а потом увезти и попытаться расплавить. В то время Полад Бюльбюльоглу узнал об этом и обратился к великому лидеру Гейдару Алиеву. В результате принятых мер эти бюсты забрали у армян. Должен откровенно сказать, что были куплены. Они продали их. Так же как всю жизнь все продают. Мы купили и бюсты. В то время мы привезли их и разметили во дворе Музея искусств»,- сказал глава государства.