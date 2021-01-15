Президент Ильхам Алиев заложил фундамент дороги Физули-Шуша и аэропорта в Физулинском районе, совершил поездку в город Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент дороги Физули-Шуша на 27-м километре автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.

Как сообщает Trend, затем Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в освобожденном от оккупации культурном центре Азербайджана - городе Шуша.