На Каспии победила дружба - Президент Азербайджана анонсировал новшества в энергетической сфере

Политика 21 января 2021 22:20 (UTC+04:00)
На Каспии победила дружба - Президент Азербайджана анонсировал новшества в энергетической сфере

БАКУ /Trend/ - Не хочу забегать вперед. Но в то же время в ближайшие дни мы станем свидетелями новых прекрасных событий в энергетической сфере. В нужное время будет сообщено и об этом. Новый проект в значительной степени усилит наш потенциал.

Напомним, что об этом шестого января 2021 года сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года и проходившего в видеоформате.

Сегодня Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг".

21 января состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции в связи с подписанием Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Президенты согласовали Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море.

Это соглашение - результат многолетней кропотливой работы и, безусловно, в отношениях между Азербайджаном и Туркменистаном начинается новый этап. Азербайджан всегда прилагал усилия для создания атмосферы сотрудничества на Каспийском море.

Проект «Достлуг» поможет развитию нефтехимической промышленности Азербайджана

Как сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, достигнутое сегодня между Азербайджаном и Туркменистаном соглашение о совместной работе по разведке и разработке нефтегазового месторождения «Достлуг» в Каспийском море является важной вехой. Это соглашение открывает путь для сотрудничества двух стран в области добычи природного газа:

"Это соглашение также открывает путь для транзита газа из Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан и другие страны. Для Туркменистана было бы очень важно обеспечить выход на надежные рынки. Новые объемы газа из Туркменистана, особенно из других месторождений Туркменистана в Каспийском море, имеют естественный рынок сбыта в Азербайджане, а также, возможно, в Турции.

Эти новые объемы природного газа позволят расширить нефтехимическую промышленность Азербайджана. Одним словом, это очень важное соглашение, открывающее путь для широкого сотрудничества".

Меморандум по месторождению "Достлуг" имеет историческое значение

А депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов отметил, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная прикаспийскими государствами 12 августа 2018 года, сформировала новый формат сотрудничества на Каспии. Если до подписания Конвенции между прикаспийскими странами были разногласия по поводу освоения морского дня, то эта проблема уже решена.

"В частности, не разрабатывалось обнаруженное нашими нефтяниками в общей части азербайджано - туркменского сектора Каспийского моря и обладающее большими запасами углеводородов месторождение, именуемое в Азербайджане "Кепез", а в Туркменистане – "Сердар". Подписанный Меморандум имеет большое историческое значение для наших стран. Азербайджан и Туркменистан – дружественные страны общего происхождения, они понимают друг друга, даже говоря на своем родном языке. Я бы назвал этот совместный меморандум символом укрепления дружественных отношений между нашими странами", - сказал Азер Бадамов.

Депутат подчеркнул, что Туркменистан и Азербайджан поддерживают друг друга на международных площадках и занимают одинаковую позицию в плане создания новых международных транспортных коридоров:

"Формирование формата содействия на Каспии будет способствовать дальнейшему сближению наших стран. Месторождение "Достлуг" имеет большие запасы нефти и газа. У Азербайджана есть трубопроводы, которые позволяют экспортировать углеводородные ресурсы в Европу, и они будут играть ключевую роль в транспортировке нефти и газа, добываемых на этом месторождении".

Меморандум по месторождению "Достлуг" - новая веха в истории развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном

Как сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, "Достлуг" - это новое название месторождения, которое находится на границе азербайджанского и туркменского секторов Каспийского моря.

"В Азербайджане оно ранее называлось "Кяпаз", а в Туркменистане - "Сардар". Переговоры о совместной разработке месторождения велись ранее. Сегодня они материализовались в форме меморандума, подписанного представителями двух стран", - уточнил Ахмедов.

Он добавил, что в советское время азербайджанские специалисты проводили здесь разведочные работы:

"Это позволяет поставить это месторождение в плане его запасов приблизительно в один ряд с таким месторождением, как "Карабах". Запасы могут быть уточнены впоследствии при помощи современных методов сейсмической разведки и, возможно, разведочного бурения. Меморандум является первым шагом на пути к этой цели. В то же время это, пожалуй, новая веха в истории развития отношений Азербайджана с Туркменистаном. В этой связи символично новое название нашего совместного проекта – "Достлуг" (дружба)", - подытожил Ибрагим Ахмедов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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