Президент Ильхам Алиев: В ближайшие дни мы станем свидетелями новых прекрасных событий в энергетической сфере

БАКУ /Trend/ - Не хочу забегать вперед. Но в то же время в ближайшие дни мы станем свидетелями новых прекрасных событий в энергетической сфере. В нужное время будет сообщено и об этом. Новый проект в значительной степени усилит наш потенциал.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«Несмотря на то, что 2020 год был тяжелым для всех стран с экономической точки зрения, Азербайджан по сравнению с другими странами вышел из этой ситуации с наименьшими потерями. Наша экономика сократилась на чуть более 4 процента. Считаю, что это – хороший показатель. Но в то же время должен также сказать, что наша ненефтяная промышленность увеличилась более чем на 11 процентов. За счет чего? Именно за счет диверсификации. Потому что политика индустриализации была проведена правильно. Добыча нефти у нас уменьшилась. В то же время мы и сами сократили добычу в соответствии с соглашением OPEC+. Цены на нефть упали. Если бы не этот нефтяной фактор, то наша экономика сократилась еще меньше. Но рост ненефтяной промышленности более чем на 11 процентов означает развитие реальной экономики, ненефтяной экономики.

Сельское хозяйство выросло на 2 процента и будет расти еще больше. Потому что я дал указание, сейчас на освобожденных землях проводится осенний сев. Мы поговорим и об этом. Средняя зарплата и пенсия увеличились примерно на 13-14 процентов. Средства Нефтяного фонда не уменьшились, а увеличились. Многим это может показаться удивительным. Немного, но увеличились примерно на 0,5 процента. Значит, мы смогли сохранить свои валютные резервы. Несмотря на то, что мы направили миллиарды манатов на борьбу с коронавирусом, вели войну и были другие расходы, пособия, социальный пакет. На основе принятых недавно решений размер пособия семьям шехидов был увеличен с 300 до 500 манатов. То есть, все это является очень большой финансовой нагрузкой. Но благодаря устойчивости государства, в результате успешной политики нашей страны мы смогли добиться этого.

В конце года – 31 декабря пришла еще одна радостная весть - был полностью сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор. Был сдан в эксплуатацию его последний сегмент - ТАР. Впервые в истории азербайджанский газ уже доставлен на европейское пространство. Это – наше историческое достижение. Потому что инициаторами Южного газового коридора также были мы. Основную финансовую нагрузку мы также взяли на себя. Это проект, соединяющий многие страны, закладывает фундамент нового формата сотрудничества между данными странами и другими странами Евразии. Сегодня этот формат сотрудничества уже проявляется в транспортном, торговом секторах, а в дальнейшем проявится и в других секторах. Мы заново составили энергетическую карту Евразии. Мы построили три связанных между собой газопровода протяженностью 3500 километров. Сдали в эксплуатацию проект «Шахдениз-2», и европейские потребители уже получают азербайджанский газ. Это выгодно и им, и нам. В то же время успешно велись работы и по другим проектам. Уверен, что разработка этих проектов принесет нам дополнительные дивиденды – как экономические, так и политические», - сказал Президент Ильхам Алиев.