Состоялась встреча между президентами Ильхамом Алиевым и Гурбангулу Бердымухамедовым в формате видеоконференции

БАКУ /Trend/ - 21 января между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедовым состоялась встреча в формате видеоконференции в связи с подписанием Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море между правительствами Азербайджана и Туркменистана.