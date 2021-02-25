Итальянский журналист: Виновные в Ходжалинской трагедии должны быть наказаны

БАКУ /Trend/ - Итальянская онлайн-газета ElectoMagazine опубликовала статью Энрико Тоселли о Ходжалинском геноциде под названием «Спустя 29 лет после Ходжалинской резни, азербайджанцы хотят справедливости».

Как сообщает Trend, автор пишет, что Ходжалинская трагедия 1992 года, когда в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля были зверски убиты 613 азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей, ежегодно чтится, и отметил, что совершившие данное преступление все еще остаются безнаказанными.

Приводя высказывания Комитета министров Совета Европы и Европейского суда по правам человека о событиях в Ходжалы, автор подчеркнул, что осуждения таких зверств против человечности международными организациями недостаточно, необходимо наказать виновников этой трагедии. Говоря о важности продолжения шагов на международном уровне по пропаганде Ходжалинской трагедии, автор сказал, что законодательными органами разных стран приняты документы в память жертв Ходжалинского геноцида.

Автор отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны вооруженные силы Армении также совершили военные преступления против мирного населения Азербайджана, нанеся удары по многочисленным гражданским объектам, в числе которых дома, школы, больницы, и другим структурам.

В статье говорится, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации во время Отечественной войны и хотел добиться вновь мирного сосуществования на этих территориях, но требует окончательного наказания виновных в Ходжалинской резне и выплаты компенсаций семьям жертв.

(Редактор: Наталья Кочнева)