Омбудсмен Азербайджана посетила задержанных членов армянской вооруженной группировки (версия 2)

(первая версия в 10:14)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева вновь посетила задержанных членов армянской вооруженной группировки, содержащихся на азербайджанской территории, сообщает в четверг Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Омбудсмен в очередной раз посетила в СИЗО Пенитенциарной службы членов вооруженной группировки, заброшенных Арменией на освобожденные территории Азербайджана, которые были задержаны во время пресечения преступлений, совершенных против жизни и здоровья азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих, переданы следствию и арестованы.

Их преступная деятельность привела 12-13 декабря 2020 года к гибели четырех азербайджанских военнослужащих и ранению одного гражданского лица на территории Азербайджана через месяц после прекращения военных операций на основании трехсторонней декларации, подписанной президентами Азербайджана, России и премьером Армении 10 ноября 2020 года.

Во время посещения омбудсмен провела отдельные встречи с каждым из этих лиц, поинтересовалась обеспечением их прав. Задержанные выразили удовлетворение условиями содержания, питанием, медицинскими услугами и обращением с ними.

Уполномоченный по правам человека в индивидуальном порядке выслушала обращения этих лиц, объяснила им их права.

На основании посещений был подготовлен отчет омбудсмена Ad hoc, отправленный международным организациям по правам человека.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)