В планах Турции нет встречи с официальными лицами Армении - Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - В планах официальных лиц Турции нет встречи с министром иностранных дел Армении по вопросу нормализации отношений.
Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал несколько обнадеживающих заявлений, и президент Турции воспринял их с одобрением.
Турция изначально желала, чтобы после войны в регионе воцарился мир, отметил министр.
"Азербайджан выступил с предложением о мире, но так и не получил положительного ответа от Армении. Мы совместно с Азербайджаном будем координировать все шаги, вместе принимать решения", - сказал Чавушоглу.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)