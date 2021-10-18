Президент Ильхам Алиев: После возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти в Азербайджане была предотвращена угроза повторной утраты независимости

БАКУ/Trend/ - После возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти в Азербайджане была предотвращена угроза повторной утраты независимости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу в связи с 30-летней годовщиной восстановления независимости страны.

«В этот тяжелый момент истории Азербайджана великий лидер Гейдар Алиев по требованию народа вернулся к власти. Лишь после этого была предотвращена угроза повторной утраты независимости. В короткий срок были определены основополагающие принципы независимой внутри- и внешнеполитической стратегии нашей страны, обеспечены общественно-политическая стабильность, государственная дисциплина, начались осуществление демократических реформ и процесс строительства армии. Азербайджан благодаря участию в «Контракте века», обладавшем решающей ролью с точки зрения его дальнейшей судьбы, занял особую позицию на энергетической карте мира, включившись в процессы интеграции в глобальную экономическую среду, предпринял смелые шаги, открывающие путь к будущим успехам», - сказал глава государства.